Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла призвал правительство ФРГ вступить в диалог с Россией с целью положить конец "спирали эскалации" на Украине. Об этом он заявил в интервью газете Welt am Sonntag.

"Федеральное правительство должно, наконец, говорить с [президентом России Владимиром] Путиным", - отметил Хрупалла.

14 января, выступая на новогоднем приеме перед представителями бизнеса в Галле, канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал Россию "европейской страной" и выразил надежду на достижение баланса в отношениях с ней - "крупнейшим европейским соседом".