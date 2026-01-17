Макрон раскрыл причину появления в солнцезащитных очках на публике

Президент Франции Эммануэль Макрон признал, что ему в силу ряда обстоятельств придется носить солнцезащитные очки, пишет Le Parisien.

По данным издания, французский лидер в пятницу, 16 января, появился в голубых солнцезащитных очках во время встречи в Елисейском дворце, посвященной институциональному будущему Новой Каледонии.

«Прошу прощения за эти очки, это из-за небольшой проблемы. Мне придется носить их некоторое время, так что вам придется смириться с этим», — констатировал президент.

Какие именно проблемы заставили его носить аксессуар, Макрон не уточнил, заметили журналисты.

Макрон объяснил «подбитый» глаз

Ранее президент Франции появился на встрече с военными с покрасневшим глазом. Он предложил воспринимать его вид, как «непреднамеренную отсылку к «глазу тигра» в начале года», своего рода показатель целеустремленности.

В Елисейском дворце уточнили, что проблема не представляет опасности: у Макрона лопнул небольшой кровеносный сосуд, из-за чего возникло временное кровоизлияние.