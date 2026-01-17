В Дании сделали дерзкое заявление о России

Объединённое арктическое командование Дании в Гренландии сфокусировано на противодействии «возможной российской активности», а не на защите от военных угроз США. Об этом агентству Reuters заявил глава командования, генерал-майор Сорен Андерсен.

Андерсен дал интервью на борту датского военного корабля в Нууке, столице Гренландии.

«Мой фокус направлен не на США, совсем нет. Моё внимание сосредоточено на России», — сказал генерал.

Он отверг предположения о конфликте между союзниками по НАТО, назвав такой сценарий «гипотетическим».

«Я не вижу, чтобы союзник НАТО нападал на другого союзника», — сказал он.

По его словам, задача датских военных — «работать здесь для защиты королевства вместе с НАТО».

В войсках Дании начались проблемы из-за помощи Киеву

Андерсен сказал, что вблизи Гренландии не было ни китайских, ни российских кораблей, а ближайшее российское исследовательское судно находится в 310 морских милях от острова.

«На самом деле мы ожидаем увеличения российской активности в ближайшие годы, и... мы должны начать подготовку и увеличить присутствие здесь, в Арктике, для защиты северной границы НАТО», — считает военный.

Объединенное арктическое командование Дании отвечает за оборону Гренландии и Фарерских островов. Оно использует патрульные суда, самолеты, вертолеты и спутниковые технологии. Также задействован патруль «Сириус» на собачьих упряжках для дальних операций в Арктике.

Президент США Дональд Трамп считает, что Гренландия жизненно важна для нацбезопасности США и хочет аннексировать остров. Американский лидер не исключает применение силы.

В ответ на претензии США европейские страны на этой неделе направили небольшое количество военнослужащих в Гренландию.