WSJ: Трамп доволен акцией по захвату Мадуро

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп чувствует себя воодушевленным после операции спецназа США по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро, пишет обозреватель Алекс Лири в статье для Wall Street Journal.

США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, захватили и вывезли в Нью-Йорк Мадуро и его супругу Силию Флорес. Россия и ряд других стран осудили действия Вашингтона и призвали немедленно освободить главу суверенного государства.

«Президент чувствует себя воодушевленным январской операцией, в результате которой был захвачен лидер Венесуэлы Николас Мадуро», — пишет автор статьи.

По его данным, американский лидер неоднократно обсуждал с высокопоставленными чиновниками подробности операции и заявлял советникам, что противники «боятся и уважают США».

Трамп объяснил, почему поддерживает Родригес, а не Мачадо

Советники и министры в личном общении хвалят Трампа, республиканцы почти не высказывают никаких возражений против его повестки, заметил Лири. Он добавил, что в Белом доме политика зовут не иначе, как «Президент мира».

По его мнению, это звание отражает растущие амбиции Трампа, «раздвигающего границы дозволенного», показывают его позицию, ставшую более агрессивной во время второго срока.