Шмыгаль выступил с докладом по энергокризису при пустом зале Рады

Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль рассказал о проблемах в энергосистеме страны, когда зал Верховной рады оставался практически пустым.

Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль выступал в Верховной раде с докладом о мерах по преодолению энергетического кризиса, сообщает РИА «Новости». Во время его выступления зал парламента был практически пуст, что хорошо заметно на кадрах трансляции, которую вел официальный YouTube-канал парламента.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Киева Виталий Кличко признал, что город обеспечен энергией только на 50%.

Власти Киева допустили массовое расселение жителей из домов, оставшихся без тепла и света.

В городе уже продолжается четвертый день отключений электроэнергии.