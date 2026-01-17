В США оценили удовлетворенность Трампа Родригес

Администрация президента США Дональда Трампа положительно воспринимает кадровые перестановки, которые производит исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

«По словам одного человека, знакомого с этим вопросом, при обсуждении деликатных вопросов администрация Трампа положительно воспринимает решения, касающиеся высокопоставленных сотрудников», — пишет Bloomberg.

Издание пишет, что Родригес «быстро приступает к укреплению своей власти и объединению раздробленной правящей коалиции». Она занялась реорганизацией кабинета министров и аппарата безопасности. А именно Родригес повысила главу Центрального банка Калисто Ортегу Санчеса до вице-президента министерства экономики, назначила бывшего министра внутренних дел Густаво Гонсалеса Лопеса руководителем президентской почетной гвардии, а также утвердила соратника Мадуро Хуана Эскалону министром по делам президента и надзору за управлением правительством. 16 января Родригес назначила бывшего министра информации Фредди Наньеса на должность министра окружающей среды.

Профессор и эксперт по Венесуэле из Тулейнского университета США Дэвид Смилд отметил, что Трамп «кажется вполне довольным» политикой Родригес.

«Она балансирует на грани, пытаясь угодить США и одновременно сохранить чавизм. Пока ей это удается», — подчеркнул он.

3 января США нанесли удар по Венесуэле и захватили президента страны Николаса Мадуро. 5 января 2026 года его начали судить за управление наркокартелем и другие преступления.

4 января Верховный суд Венесуэлы назначил Делси Родригес исполняющей обязанности президента страны, 5 января она официально вступила в должность. При этом Трамп назвал себя главным руководителем Венесуэлы и пригрозил Родригес последствиями, если она будет принимать неправильные решения.

17 января Трамп заявил, что под управлением США Венесуэла «очень сильно изменилась всего за неделю». Также он отметил, что поддерживает Родригес, потому что желает избежать дестабилизации в Венесуэле.