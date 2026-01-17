Маск и гендиректор Ryanair О'Лири назвали друг друга «идиотами» из-за Starlink

Газета.Ru

Американский бизнесмен Илон Маск и генеральный директор авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири обменялись резкими высказываниями из-за отказа последнего внедрять интернет Starlink на борту самолетов. Об этом пишет Daily Mail.

Конфликт начался 14 января, когда О'Лири отверг идею установки Starlink на принадлежащих Ryanair самолетах. По словам главы авиакомпании, установка антенны на фюзеляже воздушного судна приведет к увеличению веса и лобового сопротивления. Из-за этого "расход топлива снизится на 2%". Также гендиректор выразил уверенность, что пассажиры рейсов продолжительностью до одного часа вряд ли будут доплачивать за Wi-Fi на борту.

Позднее слова Майкла О'Лири прокомментировал вице-президент SpaceX по разработке Starlink Майкл Николлс. Он написал в социальной сети X, что снижение расхода топлива на 2% может быть актуально для устаревших терминалов. При этом современные терминалы Starlink гораздо компактнее своих предшественников, подчеркнул Николлс.

Также на ситуацию обратил внимание сам Маск, который в социальной сети X раскритиковал генерального директора Ryanair. Американский предприниматель сначала назвал О'Лири "неинформированным", а затем "полным идиотом". Он выразил уверенность, что Ryanair потеряет клиентов в пользу авиакомпаний, предлагающих доступ в интернет.

15 января О'Лири дал интервью ирландской радиостанции Newstalk, в ходе которого рассказал, что установка Starlink обойдется возглавляемой им компании в $200–250 млн в год. Также он призвал "не обращать никакого внимания на Маска" и назвал бизнесмена "богатым, но идиотом".