Политолог назвал следующую цель Трампа после Гренландии

Следующей мишенью для давления президента США Дональда Трампа после Гренландии станет Куба, считает политолог-американист Малек Дудаков. Новую цель американского лидера он назвал в беседе с «Лентой.ру».

«Для начала Трампу нужно разобраться с теми направлениями, за которые он ухватился, потому что даже здесь, как мы видим, у него очень много проблем образуется. Да, он устроил пиратский рейд на Венесуэлу, захватил президента Венесуэлы [Николаса] Мадуро, но очевидно, что сейчас переговоры с новой властью идут очень сложно у американцев», — рассказал политолог.

По его мнению, в ближайшее время вряд ли ожидаются какие-то подвижки с появлением американских корпораций на нефтяном рынке Венесуэлы, потому что они отказываются инвестировать туда деньги, учитывая, что это очень дорого и, скорее всего, не принесет выхлопа в ближайшие годы.

Канада напомнила о пятой статье НАТО на фоне угроз Трампа захватить Гренландию

«Очевидной следующей мишенью для давления Трампа будет Куба, учитывая, что экономика Кубы и Венесуэлы очень тесно переплетены друг с другом, и без поставок топлива и нефти из Венесуэлы на Кубе ситуация осложнится, хотя кубинцы уже нашли альтернативных поставщиков из Мексики. Но [госсекретарь США] Марко Рубио сейчас очень много внимания уделяет Кубе, своей исторической родине. Все-таки Рубио первый госсекретарь США кубинского происхождения, поэтому упор будет делать, конечно же, на Кубу», — поделился американист.

Дудаков обратил внимание, что и по Гренландии у США особых подвижек нет. Американцы предлагают абстрактные планы инвестиций в размере 700 миллиардов долларов в экономику острова, однако всем очевидно, что таких денег у них нет, сообщил собеседник «Ленты.ру». Добывать большое количество природных ископаемых на территории Гренландии Штатам тоже не особенно выгодно, отметил он. Кроме того, жители острова настроены резко против присоединения к США, как и датские власти, и местные гренландские политики, добавил эксперт.

«То есть смысл в том, что и здесь пока что подвижек мы не видим. Хоть Трамп и предлагает платить каждому гренландцу по 100 тысяч долларов, но далеко не факт, что это к чему-то приведет. Поэтому прежде, чем думать про другие направления, стоит хотя бы на этих неких реальных успехов достичь, а не каких-то медийно-пиаровских подвижек. С этим пока у Трампа проблема, поэтому думаю, что этих направлений ему более чем достаточно, и это будет его занимать на ближайшее время», — заключил политолог.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал следующей целью Трампа после Гренландии Канаду.

До этого глава Белого дома смягчил риторику о включении государства в Северной Америке в состав США. По словам Трампа, две страны соперничают за один бизнес, что он считает проблемой.