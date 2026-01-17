Орбан высказался о российских репарациях Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан удивился, что европейцы до сих пор верят "детским сказкам" политиков о том, что Россия якобы выплатит репарации Украине. Свое мнение он высказал в эфире радио Kossuth.

По словам Орбана, европейские политики "выбрасывают на ветер сотни миллиардов", которые платят налогоплательщики, а также пытаются убедить граждан в том, что "Россия заплатить репарации, а Европе вернуться переданные Украине деньги".

"Я еще не встречал человека, серьезного эксперта, который бы рассказал, что русских можно победить на фронте и заставить платить репарации. Это даже рамками детских сказок. Граждан Западной Европы кормят этими сказками, сдерживая их недовольство", — отметил Орбан.

Также премьер-министр Венгрии удивился тому, что этот процесс "долго тянется". По мнению Орбана, в Венгрии такие политики "уже через неделю не смогли бы занимать свою должность", потому что венгры бы восстали, посчитав такие заявления аферой.

Орбан написал письмо Путину

Также в эфире радио Орбан заявил о том, что на $800 миллиардов, которые Украина просит у Европейского союза (ЕС), Венгрия могла бы 40 лет выплачивать пенсии своим гражданам и еще 60 лет помогать семьям. А 15 января Орбан написал в соцсети X о том, что Венгрия инициирует общенародную петицию, направленную против финансирования Украины.

19 ноября большинство стран Евросоюза согласились выдать Украине кредит на €90 млрд, который будет обеспечен собственными средствами ЕС, а не замороженными российскими активами. В январе 2026 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что Украина будет должна выплатить этот кредит лишь после того, как Россия выплатит "репарации".