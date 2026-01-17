Раскол из-за Гренландии сравнили с распадом СССР

Раскол Запада из-за позиции США по Гренландии можно сравнить с распадом СССР. Об этом заявил историк Эммануэль Тодд в эфире телеканала Le Figaro, беседа опубликована в социальной сети X.

«Гренландия интересна тем, что это своего рода высшая точка, нечто, открывающее нам глаза. Я думаю, мы переживаем нечто, что на данном этапе можно сравнить с крахом СССР. То есть, это упадок западной мощи», — сказал Тодд.

Ранее председатель Европарламента Роберта Метсола рассказала, что в Европе допускают возможный вооруженный конфликт с США из-за Гренландии. По ее словам, «вопрос о Гренландии очень острый и находится в топе нашей повестки». Она отметила, что в Европарламенте идет обсуждение проблемы.