Канада готовится отправить войска в Гренландию

Власти Канады подготовили план по направлению небольшого воинского контингента на остров Гренландия для участия в совместных учениях со странами НАТО. Как сообщает газета Globe and Mail со ссылкой на двух высокопоставленных источников, данное решение рассматривается на фоне заявленных претензий президента США Дональда Трампа на эту территорию.

Разработанный план предполагает, что канадские военные могут присоединиться к маневрам, проводимым Данией, уже на текущей неделе, если премьер-министр Марк Карни утвердит документ. Источники не уточняют сроки возможного решения, но выражают уверенность в его неизбежности.

Ранее о подобных шагах заявили ряд европейских союзников, включая Швецию, Нидерланды, Норвегию, Францию, Великобританию, Германию и Финляндию. В среду вооружённые силы Дании официально объявили об усилении своего военного присутствия в Гренландии в тесной координации с партнёрами по НАТО и об интенсификации тренировок на острове.

