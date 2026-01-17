Канада напомнила о пятой статье НАТО на фоне угроз Трампа захватить Гренландию

Премьер-министр Канады Марк Карни на фоне угроз президента США Дональда Трампа захватить Гренландию напомнил о пятой статье НАТО, которая подразумевает коллективную оборону в случае нападения на одного из членов Североатлантического альянса. Об этом пишет РИА Новости.

© Газета.Ru

«Мы являемся партнерами НАТО с Данией, и наше полноправное партнерство сохраняется. Наши обязательства по статьям пять и два Североатлантического договора остаются в силе, и мы полностью их поддерживаем», — сказал Карни.

Пятая статья договора НАТО предусматривает, что вооруженное нападение на одного из членов альянса рассматривается как нападение на всех ее членов и влечет за собой коллективный ответ, включая оказание необходимой помощи, в том числе с применением вооруженной силы по усмотрению государств-членов.

Трамп отверг вопрос о готовности силой захватить Гренландию

16 января издание Politico писало, что если США нападут на Гренландию, то у Дании будет еще один вариант «спасения», кроме помощи НАТО. А именно Копенгаген может задействовать статью 42.7 Договора ЕС, которая посвящена взаимной обороне.

Журналисты отметили, что основой безопасности Дании является НАТО, однако альянс «вряд ли окажет существенную помощь в случае конфронтации с США», так как «Америка доминирует в НАТО». Поэтому Дания может задействовать статью 42.7 договора ЕС, которая имеет даже «более убедительный характер», чем пятая статья НАТО, так как в тексте европейской статьи указывается обязанность стран союза помогать жертве агрессии. Пятая статья НАТО же включает формулировку «по мере необходимости», пишет Politico.

Ранее Трамп пригрозил пошлинами странам, выступающим против аннексии Гренландии США.