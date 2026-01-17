Экс-главком НАТО выступил с неожиданным заявлением о России

Бывший генеральный секретарь НАТО считает, что нужно «поговорить с Россией, как с соседом».

«Нам нужно обсудить с Россией прекращение боевых действий на Украине, как это делаем мы, Соединённые Штаты и другие страны», — сказал он в интервью журналу Der Spiegel.

Столтенберг отметил, что возвращение к диалогу с Москвой необходимо в том числе и для обсуждения контроля над вооружениями.Ранее Столтенберг заявил, что не исключает выход США из НАТО. Он считает, что блок должен принять меры для сохранения трансатлантического альянса.