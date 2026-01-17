Трамп уклонился от ответа на вопрос о возможном военном конфликте с Данией

Президент США Дональд Трамп уклонился от ответа на вопрос о возможном военном противостоянии с Данией. Трансляцию вел телеканал MS NOW.

Репортер задал вопрос: «Вы обязуетесь не вступать в военное противостояние с партнерами по НАТО?». Американский лидер ответил: «Я не обсуждаю это».

Трамп пообещал большую проблему главе Гренландии за слова о предпочтении Дании

Ранее председатель Европарламента Роберта Метсола рассказала, что в Европе допускают возможный вооруженный конфликт с США из-за Гренландии. По ее словам, «вопрос о Гренландии очень острый и находится в топе нашей повестки». Она отметила, что в Европарламенте идет обсуждение проблемы.

16 января Трамп заявил, что американская сторона ведет переговоры с Североатлантическим альянсом о будущем Гренландии.