Макрон появился в солнечных очках в Елисейском дворце и призвал остальных смириться

Президент Франции Эммануэль Макрон появился на встрече в Елисейском дворце, посвященной институциональному будущему Новой Каледонии, в солнцезащитных оччках с синими линзами. Он призвал остальных присутствующих смириться с его временным внешним видом, передает Le Parisien (LP).

«Прошу прощения за эти очки, это из-за небольшой проблемы. Мне придется носить их некоторое время, так что вам придется смириться с этим», — сказал французский лидер перед началом встречи.

Макрон пожаловался на проблемы с кровавым глазом: "Придется потерпеть"

Ранее пользователи соцсетей обратили внимание на залитый кровью глаз Макрона. Странную деталь во внешности политика заметили во время его выступления перед французскими военнослужащими на авиабазе Истр. Профессор, доктор медицинских наук офтальмохирург Татьяна Шилова сделала вывод, что у президента Франции произошел разрыв мелкого сосуда под слизистой глаза.