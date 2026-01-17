Орбан назвал «детскими сказками» заявления про репарации от России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth выразил удивление, что европейцы верят «детским сказкам» политиков про репарации, которые якобы выплатит Россия.

По его словам, европейские лидеры «выбрасывают на ветер сотни миллиардов из денег европейских налогоплательщиков», исходя из соображений, что «Россия заплатит репарации, и Европа таким образом получит назад деньги, данные Украине».

Орбан раскритиковал Евросоюз из-за кредита Украине

Орбан подчеркнул, что граждан Западной Европы кормят россказнями и сдерживают их недовольство.