Президент Украины Владимир Зеленский пошел войной и начал обвинять мэра Киева Виталия Кличко в отключениях электроэнергии, чтобы сместить фокус с коррупционного скандала. Такое менение высказал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала журналиста Гарланда Никсона.

«Зеленский, похоже, пытается сместить фокус внимания с коррупционного скандала на своих политических соперников. Я уверен, что в этом ему помогают европейские друзья», — заявил Меркурис.

Зеленский выразил недовольство работой Кличко

Аналитик также отметил, что он не понимает, как Зеленский мог переложить ответственность на Кличко в отключении электричества, если он сам ввел чрезвычайное положение для решения проблем в энергосистеме.

Александр Меркурис таже раскрыл серьезную проблему для Запада из-за России.