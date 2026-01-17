Венесуэла объявила общее число погибших при захвате Мадуро

В интервью изданию Primicia министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что в ходе американской операции 3 января погибли 83 человека. По его словам, среди погибших 47 военнослужащих Венесуэлы и 32 кубинских гражданских специалиста, находившихся в стране. Более 112 человек получили ранения.

Напомним, 3 января президент США Дональд Трамп сообщил об успешной крупномасштабной операции, в ходе которой Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены с территории Венесуэлы. 5 января экс-президент был доставлен в федеральный суд Нью-Йорка для предъявления обвинений. Суд обязал его явиться 17 марта для проведения слушаний.

Ранее, сразу после операции, министерство обороны Венесуэлы сообщало о 47 погибших военных. Новые данные значительно увеличивают общее число жертв инцидента. Официального комментария от американской стороны на последнее заявление пока не поступало.