Трамп объяснил, почему поддерживает Родригес, а не Мачадо

Президент США Дональд Трамп объяснил на примере Ирака, почему поддерживает уполномоченного президента Венесуэлы Делси Родригес, а не оппозиционного венесуэльского политика Марию Корину Мачадо. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, он не желает дестабилизации ситуации в Венесуэле, которая произошла в Ираке.

«Если помните, есть такое место — Ирак, где однажды уволили всех и каждого- полицию, генералов - уволили всех. И в итоге они стали ИГ», — поделился Трамп.

Американский президент уточнил, что уважает Мачадо, она передала ему свою медаль Нобелевской премии мира.

Трамп заявил о намерении посетить Венесуэлу и допустил визит Родригес в США

17 января Трамп, выступая с речью по случаю переименования в его честь одной из улиц в Палм-Бич в штате Флорида, заявил, что США теперь управляют Венесуэлой, которая сильно изменилась за неделю.

3 января США нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. После атак Трамп назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили Мадуро и его супругу. Глава Белого дома подчеркнул, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берут на себя США.

5 января 2026 года Мадуро начали судить за управление наркокартелем и другие преступления. Сейчас ему грозит несколько пожизненных сроков.

Ранее посол России в Венесуэле рассказал об условиях Мадуро в тюрьме.