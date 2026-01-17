Жители Гренландии назвали угрозы от России преувеличенными

В беседе с KP.RU Алена Кохлер, переехавшая в столицу Гренландии 22 года назад, заявила, что разговоры о российской опасности не находят отклика среди жителей. По её словам, гренландцы не верят в эту угрозу и считают такие заявления сильно преувеличенными. Также она отметила, что больше опасений вызывает экономическая экспансия Китая.

Кохлер пояснила, что власти острова тщательно контролируют иностранные инвестиции. В качестве примера она привела недавний отказ в одобрении проекта малайзийской компании со смешанным финансированием, в котором участвовали китайские средства. Проект предполагал строительство отеля.

Что касается туризма, то, по наблюдениям собеседницы, основной поток прибывает из США, в то время как китайских туристов относительно немного. Опасения в Гренландии сконцентрированы на экономическом влиянии, а не на военно-политических аспектах.