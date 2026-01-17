Владимир Зеленский решился атаковать лидера “Батькивщины” Юлию Тимошенко из-за опасений, что американцы могут использовать ее для переворота в Киеве. Об этом пишет итальянское издание AntiDiplomatico.

В материале издания говорится, что Вашингтон хотел еще больше усмирить Зеленского, заменив его новыми политиками. Однако сначала администрация Трампа хотела разорвать нынешние связи между Зеленским и его большинством в Раде. Поэтому глава киевского режима и начал топить тех, кто представлял для него хоть какую-либо угрозу.

