В китайских дипломатических и экспертных кругах обратили внимание на нехарактерное заявление генерального секретаря кабинета министров Японии Минору Кихары. Чиновник высказался о важности регулярного диалога с Россией для решения проблем. Как отмечает Sohu, подобная риторика контрастирует с жесткой антироссийской позицией Токио последних лет.

По мнению аналитиков издания, такая перемена стала ответом на совместное давление со стороны Москвы и Пекина в начале 2026 года. Китай ввел эмбарго на поставку редкоземельных металлов в Японию. Россия, в свою очередь, расширила список товаров двойного назначения, запрещенных к экспорту в недружественные страны, включив в него ключевые химические соединения для военной промышленности.

В материале утверждается, что эти меры лишили Японию критически важного сырья. Как полагают авторы, обращение Токио к Москве следует расценивать не как шаг к нормализации отношений, а как вынужденную попытку добиться смягчения экспортных ограничений перед лицом экономических трудностей. Официальных комментариев от российских или японских властей по данному анализу не поступало.