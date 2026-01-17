Финляндия бьет рекорд по числу банкротств за 30 лет

Количество обанкротившихся компаний в Финляндии по итогам прошедшего года достигло максимума за три десятилетия. Резкий всплеск зафиксирован и в декабре.

Согласно данным Статистического управления Финляндии, обнародованным газетой Helsingin Sanomat, в декабре 2025 года было инициировано 360 процедур банкротства. Этот показатель на 34% превысил уровень декабря предыдущего года. Всего за 2025 год разорились 3906 компаний.

Старший статистик ведомства Мира Кууссаари констатировала, что годовой показатель стал крупнейшим с 1996 года. В 2024 году рост количества банкротств составлял 12%.

Наиболее пострадавшим сектором экономики стало строительство, где в течение года прекратили деятельность 768 фирм. В тройку отраслей-антилидеров также вошли торговля и сфера индивидуального предпринимательства.

Параллельно волна банкротств в 2025 году затронула российский IT-сектор. По данным исследования Rusprofile, за 11 месяцев года процедуру банкротства запустили 630 IT-компаний, что на 28% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Для сравнения: если в 2022 году в России было зарегистрировано 37,9 тысячи IT-компаний, то к концу 2025 года деятельность продолжали лишь около 20,6 тысячи из них.