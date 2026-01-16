На Украине спрогнозировали число оставшихся без тепла киевлян

До 150 тысяч киевлян могут остаться без тепла зимой из-за лопнувших труб. Такое число спрогнозировал председатель Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко, его слова опубликованы в Telegram-канале издания «Новости.Live».

По его словам, для начала предстоит провести аудит примерно 50-100 домов, после чего специалисты приступят к капитальному ремонту. Попенко подчеркнул, что работы могут занять до 10 месяцев.

«Большинство этих домов, если там небольшой прорыв трубы где-то в коридоре, то возможно их заменят. Но большинство этих домов […] будут без тепла и им нужно искать какое-то временное жилье, где они смогут быть этой зимой», — сказал Попенко.

Ранее министр энергетики, бывший министр обороны страны Денис Шмыгаль заявил, что на Украине не осталось ни одной целой электростанции. По словам политика, самая сложная ситуация в энергетике наблюдается в Киеве, Одесской области и прифронтовых общинах.