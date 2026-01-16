Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович раскритиковал заявление Владимира Зеленского о конфликте на Украине.

Свое мнение он высказал в соцсети X.

«Ему нужно: освободить Донбасс, легализовать русский язык, легализовать Русскую церковь. Он знает об этом с августа прошлого года. Он отказывается это сделать», — отметил он.

Накануне Владимир Зеленский резко отреагировал на обвинение президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в свой адрес в затягивании конфликта. Политик утверждал, что Украина якобы не была и не будет преградой миру. Зеленский также возложил ответственность за отсутствие соглашения на Россию.

До этого Трамп в интервью Reuters назвал Зеленского главным препятствием на пути к миру. По его словам, президент России Владимир Путин «готов заключить сделку», а Киев менее готов к заключению мирного соглашения.