Мерц заявил о необходимости добиться большей независимости Европы от США

Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что Европа должна добиться большей самостоятельности в отношениях с США и не принижать себя.

Мерц отметил, что США, по его оценке, все больше переходят от основанной на правилах политики к той, что ориентируется на силу.

"Но мы не можем в таком случае прятать голову в песок и пытаться как-то выжить", - сказал он на предвыборном мероприятии в населенном пункте Хеддесхайм под Мангеймом (федеральная земля Баден-Вюртемберг).

Его слова приводит агентство DPA.

"Этот расчет не сработает", - отметил он.

Мерц утверждал, что Германия должна научиться защищать свои интересы, если хочет, чтобы ее уважали.

В Баден-Вюртемберге 8 марта пройдут выборы в ландтаг (земельный парламент).