Трамп рассказал о набравшем вес из-за «Оземпика» друге

Президент США Дональд Трамп рассказал о своем друге, который набрал вес из-за «Оземпика». Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на РИА Новости.

Во время разговора в Белом доме Трамп заявил, что знает человека, который «стал еще толще» после приема «Оземпика». При этом он подчеркнул, что его друг «богатый, умный и влиятельный».

«Лекарство не работает, я его недавно видел. Он стал толще, чем когда-либо», — заявил Трамп.

Он также уточнил, что просил друга найти другой способ снизить вес. При этом сам Трамп уверен, что это «не смешная история», хотя она и вызывает смех у слушателей.

«Оземпик» — популярный препарат для снижения веса, активным веществом которого является аналог человеческого гормона глюкагоноподобного пептида-1. Это вещество принимает участие в регуляции уровня сахара в крови, а также снижает аппетит.

