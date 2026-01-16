Трамп раскрыл, кто убедил его не наносить удар по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что никто не пытался убедить его отказаться от нанесения удара по Ирану - по словам американского лидера, он "сам себя убедил".

"Никто меня не убеждал. Я сам себя убедил", - ответил американский лидер на вопрос о том, пытались ли представители арабских государств и Израиля убедить его не наносить удары по Ирану. "У них были запланированы на вчерашний день (четверг - прим. ТАСС) более 800 казней путем повешения, - добавил Трамп, говоря о властях Ирана. - Они никого не повесили. Они отменили это. Это сильно повлияло".

Он не уточнил, является ли решение не наносить удары по Ирану окончательным.

Трампа также попросили пояснить, по-прежнему ли в силе его слова о том, что помощь участникам антиправительственных акций в Иране со стороны США "уже в пути". "Мы посмотрим", - сказал Трамп. Он отвечал на вопросы журналистов на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Флорида, где американский лидер, как ожидается, проведет выходные.

Волнения в Иране начались 29 декабря после уличных акций протеста, вызванных резким падением курса иранского риала, и распространились на большинство крупных городов. Власти сообщили о гибели около 40 сотрудников правоохранительных органов. С 8 января, по заявлению главы МИД Ирана Аббаса Арагчи, среди демонстрантов появились вооруженные террористы.

Трамп рассказал, сколько человек хотели казнить в Иране

Власти Ирана возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США. Трамп ранее предупредил, что всерьез рассматривает возможность применения силы против исламской республики. Белый дом в четверг уточнил, что американский лидер по-прежнему не исключает никакие варианты действий в отношении Ирана.