Залужный высказался о замороженных российских активах

Бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ), ныне посол республики в Великобритании Валерий Залужный высказался об использовании замороженных российских активов для финансирования Украины. Отрывок из его выступления опубликовали в Telegram-канале «РБК-Україна».

По словам украинского дипломата, с начала специальной военной операции (СВО) Британия предоставила Киеву помощь в размере 21 миллиарда фунтов стерлингов.

«А механизм использования прибылей от замороженных российских активов для финансирования обороны Украины стал практическим прецедентом нового подхода к ответственности агрессора», — утверждает Залужный.

Лондон направил Украине более одного миллиарда фунтов стерлингов (1,3 миллиарда долларов), полученных в качестве прибыли от использования замороженных активов РФ. В то же время в Верховной Раде республики заявили об ухудшении снабжения ВСУ, так как один день боевых действий обходится стране в 350 миллионов долларов.