Массированная атака неизбежна: Зеленский раскрыл секретный доклад разведки

Владимир Зеленский сообщил о получении тревожных сведений от спецслужб, указывающих на подготовку российской стороной новой серии масштабных атак по критической инфраструктуре.

По словам главы киевского режима, под угрозой вновь находится энергетика страны, а средств для отражения ударов критически не хватает.

«От разведки мы имеем информацию, что россияне готовятся к новым массированным ударам», — заявил Зеленский в ходе вечернего обращения.

Он подчеркнул, что, несмотря на постоянный диалог с западными союзниками, текущие объемы военной помощи не покрывают потребностей. Зеленский добавил, что Киев пытается ускорить логистику, однако «поставок недостаточно».

Отдельно он акцентировал внимание на политическом аспекте, указав на слабую, по его мнению, реакцию международного сообщества на происходящее.

«Войны без давления не завершаются. И именно из-за того, что давления маловато, россияне все это делают», — резюмировал Зеленский.

В связи с полученными данными Министерство внутренних дел Украины приступило к развертыванию дополнительных «Пунктов несокрушимости» для населения. Правительство страны в экстренном порядке работает с энергетическими компаниями над созданием резервов оборудования.

Ранее сообщалось, что Киевская горадминистрация в связи с критическим положением в городе с отоплением и обеспечением электроэнергией приняла решение все высшие учебные заведения, а также заведения профтехобразования перевести на дистанционное обучение. Кроме этого бизнес призвали отключить гирлянды, рекламу, вывески. Накануне сообщалось, что в Киеве начали закрываться продуктовые магазины, так как генераторы не справляются с нагрузкой. Мэр города Виталий Кличко заявил агентству Reuters, что Киев располагает лишь примерно половиной объёма электроэнергии, который ей необходим.