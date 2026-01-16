Чешский президент пообещал Украине самолеты, которые способны сбивать дроны
Чешский президент Петр Павел в ходе пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве сказал, что республика постарается быстро решить вопрос по поставкам Киеву самолетов для уничтожения дронов.
Беседу Зеленского и Павела транслировало украинское телевидение.
Российские политические деятели неоднократно говорили, что помощь Украине стороны других государств может затянуть конфликт, но не помешает России добиться целей СВО.