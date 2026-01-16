Германия выделила Украине €60 млн на энергетику

Украина получит от Германии €60 млн на энергетику.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает МИД республики в Telegram.

«Я высоко ценю дополнительный пакет из €60 млн для зимней и энергетической поддержки Украины, о котором сегодня объявил мой друг и коллега министр Йоханн Вадефуль», — говорится в заявлении.

До этого сообщалось, что энергетическая система Украины переведена в режим чрезвычайной ситуации. Министерство энергетики страны заявило о полном отсутствии неповрежденных электростанций. Наиболее сложная обстановка сложилась в Киеве, где блэкаут продолжается четвертые сутки. В связи с этим, городские власти рассматривают возможность эвакуации жителей из-за невозможности восстановления тепло- и электроснабжения. Местные жители вынуждены прибегать к альтернативным способам обогрева, в том числе «жарят кирпичи», и ищут жилье с автономным обеспечением.

13 января министерство энергетики Украины сообщило, что потребители в пяти областях республики остались без электроснабжения из-за повреждения энергетической инфраструктуры.