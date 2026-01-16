Трамп рассказал, сколько человек хотели казнить в Иране

Президент США Дональд Трамп выступил с утверждением, что в Иране были отменены якобы запланированные ранее казни 800 участников антиправительственных акций.

"Я с глубоким уважением отношусь к тому, что все запланированные на вчерашний день казни путем повешения (более 800) были отменены руководством Ирана", - написал американский лидер в соцсети Truth Social.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на регулярном брифинге для журналистов 15 января также выступила с утверждением о получении США информации, согласно которой в Иране "убийства и казни прекратятся". По ее версии, "в результате это были спасены жизни 800 человек". Ливитт тогда, отвечая на вопрос о возможности применения Соединенными Штатами военной силы против Ирана, заявила, что Трамп по-прежнему не исключает какие-либо варианты действий.

Волнения в Иране начались 29 декабря после уличных акций протеста, вызванных резким падением курса иранского риала, и распространились на большинство крупных городов. Власти сообщили о гибели около 40 сотрудников правоохранительных органов. С 8 января, по заявлению главы МИД Ирана Аббаса Арагчи, среди демонстрантов появились вооруженные террористы. Власти Ирана возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США. Трамп ранее предупредил, что всерьез рассматривает возможность применения силы против исламской республики.