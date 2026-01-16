США начали переговоры о будущем Гренландии

Американская сторона ведет переговоры с Североатлантическим альянсом о будущем Гренландии, заявил президент США Дональд Трамп. Его цитирует Reuters.

«Мы ведем переговоры с НАТО», — передает агентство.

Ранее председатель Европарламента Роберта Метсола рассказала, что в Европе допускают возможный вооруженный конфликт с США из-за Гренландии. По ее словам, «вопрос о Гренландии очень острый и находится в топе нашей повестки». Она отметила, что в Европарламенте идет обсуждение проблемы.