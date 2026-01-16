Украинский посол назвала место нового раунда переговоров Украины и США

Встреча делегаций Украины и США состоится завтра в Майами. Об этом заявила посол республики в Вашингтоне Ольга Стефанишина, передает «Страна.ua».

По ее словам, стороны работают над двумя соглашениями: о гарантиях безопасности и экономическом процветании Украины, а подписать их могут на Всемирном экономическом форуме в Давосе на будущей неделе.

Ранее издание Financial Times сообщало, что делегация Украины на переговорах будет состоять из главы офиса президента республики Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Секретаря Совета безопасности и обороны Рустема Умерова и руководителя фракции «Слуга народа» Давида Арахамии.