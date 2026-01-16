Экс-депутат Рады назвал сложной ситуацию с электричеством в Киеве

Бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров назвал сложной ситуацию с электричеством в Киеве.

«Фактически ни одна ТЭЦ не работает, по 20 часов нет электроэнергии, порядка 300—400 домов остаются без теплоносителей. Периодически проходят стихийные акции протеста», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, в целом в Киеве большой дефицит электроэнергии, который нечем восполнить, так как автономных теплоносителей и генераторов в городе не хватает.

Ранее сообщалось, что в Киеве с 16 января вводятся ограничения на использование электроэнергии для наружного освещения.