Свыше 50% граждан Украины поддерживают идею о проведении референдума по возможному соглашению по урегулированию конфликта с Россией. Об этом сообщает Киевский международный институт социологии (КМИС).

Уточняется, что 55% украинцев поддерживает проведение референдума, 32% выступают против и 14% затруднились с ответом.

В телефонном опросе приняли участие 601 чел. в возрасте 18 лет и старше, которые проживают на подконтрольной Киеву территории.

В КМИС отметили, что статистическая погрешность для такой выборки при обычных обстоятельствах не превышает 5,3% для показателей, близких к 50%, 4,6% для показателей, близких к 25%, 3,2% для показателей, близких к 5%. При этом в условиях военного конфликта добавляется определенное систематическое отклонение. Тем не менее в институте заверили, что полученные результаты все равно сохраняют высокую репрезентативность.

Накануне президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что переговоры по заключению потенциального мирного соглашения между Россией и Украиной замедлились из-за позиции Киева, а не Москвы. В Кремле поддержали такую оценку ситуации из Вашингтона и выразили готовность к любому диалогу.