Директор ЦРУ Рэтклифф встретился с Родригес в Каракасе

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф встретился с исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес в Каракасе. Об этом пишет The New York Times.

«Представитель США заявил, что Рэтклифф встретился с Родригес по указанию (президента США Дональда. — RT) Трампа, «чтобы передать сообщение о том, что Соединённые Штаты надеются на улучшение рабочих отношений», — говорится в статье.

Отмечается, что Рэтклифф и Родригес обсудили сотрудничество по линии спецслужб, экономическую стабильность и необходимость противодействия «противникам Америки, особенно наркоторговцам».

Ранее Трамп сообщил, что провёл «очень хороший разговор» с Родригес. Она отметила, что в ходе телефонного диалога с лидером США смогла обсудить «нерешённые вопросы» между государствами.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявляла, что временные власти Венесуэлы активно сотрудничают с США.