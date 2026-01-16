Кличко: у Киева есть лишь половина нужного объема электроэнергии

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что город располагает лишь половиной необходимого ему объёма электроэнергии. Об этом он сообщил в интервью агентству Reuters.

По словам Кличко, для обеспечения жизнедеятельности 3,6 миллиона жителей Киеву требуется около 1700 мегаватт.

«Это первый случай в истории нашего города, когда в такие сильные морозы большая часть Киева осталась без отопления и с огромным дефицитом электроэнергии», — сказал Кличко.

Он также сообщил, что после удара на прошлой неделе международные партнёры оперативно направили дополнительные генераторы, а ремонтные бригады работали круглосуточно для восстановления теплоснабжения.

Несмотря на эти усилия, по последним данным, около 100 зданий в городе всё ещё остаются без отопления.