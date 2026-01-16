Орбан раскритиковал Евросоюз из-за кредита Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал Евросоюз из-за предоставления Украине кредита в 90 миллионов долларов. Об этом он написал в социальной сети X.

По словам Орбана, Евросоюз уже потратил на помощь Украине 193 миллиарда евро. При этом венгерский премьер уверен, что Киев никогда не сможет вернуть эти деньги. Это касается и нового кредита — Орбан заявил, что компенсировать эти средства придется с помощью государств-членов Евросоюза.

«Брюссельские лидеры продолжают оказывать Украине финансовую поддержку практически без всяких условий — "все, что нужно, мы предоставим". А украинцы — не дураки, они не отступят. И если им скажут, что они получат все, что им нужно, они попросят. Я бы даже сказал, что они потребуют, и их тон шокирует», — заявил он.

