США расширили санкции против Ирана

Министерство финансов США включило в список санкций против Ирана 21 юридическое и физическое лицо за помощь хуситам из йеменской радикальной исламистской группировки «Ансар Алла».

Об этом сообщается в пресс-релизе на официальном сайте ведомства.

«Мера направлена ​​против финансовых каналов связи между иранским правительством и хуситами и является продолжением предыдущих действий Минфина по ограничению использования иранским режимом своих нефтяных богатств для финансирования региональных террористических группировок», — говорится в документе.

Американский минфин подчеркивает, что официальный Тегеран действует« в ущерб благосостоянию иранского населения».

Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что соглашение Вашингтона и Тегерана по разрешению политического кризиса должно охватить четыре ключевых вопроса: уровень обогащения урана, сокращение ракетного запаса, управление накопленным ядерным материалом и действия проиранских группировок на Ближнем Востоке.