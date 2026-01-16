На дне озера в Польше нашли загадочные ящики с современными боеприпасами

Со дна озера Пильховицкое в Польше подняли загадочные ящики с современными боеприпасами. Об этом сообщает местная радиостанция RMF24.

"Из озера Пильховицкое в Нижней Силезии извлечены еще три ящика с боеприпасами… Первые ящики были обнаружены в конце декабря прошлого года. Они были наполнены современными боеприпасами различного калибра", - говорится в материале.

Находку изъяли сотрудники полиции. Ящики будут переданы экспертам для определения точного типа и происхождения боеприпасов. После вынесения экспертного заключения содержимое ящиков будет направлено в прокуратуру, которая примет решение об их дальнейшей судьбе.

Первый ящик с боеприпасами в этом озере нашел в конец декабря прошлого года профессиональный водолаз Марсель Коркуш. По словам ныряльщика, во время погружения он случайно наткнулся на сундуки с военной маркировкой и вытащил один на поверхность.

После этого полиция поручила специализированному подразделению провести дополнительное расследование на озере.