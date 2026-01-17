Жители Нуука вышли на демонстрацию против намерений США захватить Гренландию
В городе Нууке местные жители вышли на демонстрацию против намерений Соединённых Штатов захватить Гренландию.
Об этом рассказала RT проживающая на острове россиянка Алёна Кохлер.
Среди демонстрантов замечены танцующие с бубном. По словам россиянки, по местной традиции именно так решали все спорные вопросы.
Ранее сообщалось о планах жителей Нуука провести демонстрации против посягательств США на Гренландию.
Американский лидер Дональд Трамп заявлял о намерении обложить пошлинами государства, включая европейские, которые выступают против планов Вашингтона по присоединению Гренландии к США.