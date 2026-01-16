На Филиппинах тысячи грузов застряли в портах из-за шторма

Тропический шторм «Ада» (известный также как «Нокаен») спровоцировал серьезные затруднения в грузоперевозках на Филиппинах. Более 6 тысяч человек, 37 судов и более 2,3 тысячи накатных грузов застряли в портах, сообщает Philippine News Agency (PNA).

Филиппинская береговая охрана отметила, что наибольшие задержки наблюдаются в портах, расположенных в Восточном и Центральном Васайи, Бикольском регионе и на северо-востоке Минданао. В общей сложности, в этих районах скопилось 6064 человека, 37 судов и 2352 единицы накатных грузов.

По информации агентства, наиболее сложная ситуация сложилась в Бикольском регионе, где застряли 3106 пассажиров, 1319 единиц накатных грузов и 16 судов.

До этого сообщалось, что по состоянию на 11:00 утра по местному времени (6:00 мск) эпицентр шторма «Ада» находился в 325 километрах от провинции Восточный Самар. Скорость ветра вблизи эпицентра достигала 65 км/ч, а порывы – 80 км/ч. По данным местных СМИ, это первый тропический шторм в 2026 году. Метеорологическая служба Филиппин отмечает, что к 20 января «Ада» ослабнет.