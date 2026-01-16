В Польше заявили о возможном прогрессе в поисках Янтарной комнаты

В Польше рассказали о том, что в поисках Янтарной комнаты может быть достигнут прогресс. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на RMF FM.

Как рассказал польский исследователь Ян Делинговский, поиски могут продвинуться в результате последних исследований вокруг населенного пункта Дземяны. В одном из мест раскопок техника наткнулась на закопанную бетонную конструкцию, которая может оказаться частью бункера.

«Частный исследователь истории, бывший моряк торгового флота Ян Делинговский сообщил о результатах последних разведочных работ в окрестностях польского населенного пункта Дземяны. В ходе бурения на глубине около четырех метров спецтехника наткнулась на бетонную конструкцию, которая, как предполагает исследователь, является перекрытием военного бункера периода Второй мировой войны», — сообщает источник.

В данный момент исследователи поместили внутрь бункера видеокамеры и мини-детектор. Результаты выявили наличие в бункере металлических фрагментов.