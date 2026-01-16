Трамп пригрозил странам, выступающим против планов США по Гренландии

Американский президент Дональд Трамп заявил, что может ввести пошлины в отношении продукции из стран, в том числе европейских, если они выступают против планов США по присоединению Гренландии.

"И я могу это сделать [в ситуации] с Гренландией, - сказал он на совещании с помощниками по вопросам здравоохранения. - Я могу ввести пошлины в отношении стран, если они не согласятся относительно Гренландии. Поскольку нам нужна Гренландия для национальной безопасности. Так что я могу это сделать". Трамп также назвал себя "королем пошлин".