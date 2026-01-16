Трамп пригрозил странам, выступающим против планов США по Гренландии

Президент США Дональд Трамп в пятницу пригрозил пошлинами странам, в том числе европейским, если они не пойдут навстречу притязаниям Вашингтона по вопросу присоединения Гренландии. Об этом американский лидер заявил в ходе мероприятия в Белом доме, посвященного вопросам здравоохранения.

"Я могу ввести пошлины в отношении стран, если они не согласятся относительно Гренландии. Поскольку нам нужна Гренландия для национальной безопасности. Так что я могу это сделать", - заявил Трамп, рассказывая об использовании пошлин для принуждения других стран к сотрудничеству с США в реализации плана по снижению цен на лекарства.

Телеканал CNN подчеркивает, что стремление главы Белого дома установить контроль над Гренландией вызвало возмущение среди европейских стран, которые опасаются, что этот шаг может разорвать давние трансатлантические связи.

Ряд европейских государств заявили об отправке войск в Гренландию. Однако пока на остров прибыли только 34 европейских военных, из них 15 французов, 13 немцев, по два человека отправили Финляндия и Норвегия, а Нидерланды и Великобритания ограничились одним военнослужащим. Польша и Испания официально отказались направлять туда кого-либо.

А вот министр обороны Италии Гвидо Крозетто на презентации доклада о политике Рима в Арктике назвал отправку европейскими странами в Гренландию маленьких групп своих военных анекдотом.

В среду Вашингтоне прошли переговоры между министрами иностранных дел Дании и Гренландии с госсекретарем США Марко Рубио и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Встреча продлилась менее полутора часов. По ее итогам изменить позицию Соединенных Штатов по вопросу арктического острова не удалось. Во время интервью после этой встречи глава МИД Гренландии Вивиан Моцфельдт не смогла сдержать эмоций и расплакалась.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия считает Гренландию частью Датского королевства. А в российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Дания сейчас пожинает плоды своей многолетней политики по беспрекословному подчинению Вашингтону.