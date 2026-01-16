Пролив Дарданеллы перекрыт

Судоходство через турецкий пролив Дарданеллы осуществляется лишь в одну сторону из-за технических проблем, возникших у грузового судна.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Генеральное управление береговой охраны Турции.

«Транзит судов с юга на север приостановлен с 15:45 мск», – уточнили представители ведомства.

В настоящее время около 25 судов ожидают своей очереди на проход.

Согласно информации, опубликованной местным порталом Çanakkale Kalem, причиной задержки стал сухогруз Boston Beacon (длиной 274 метра) под флагом Мозамбика, следовавший из египетского Порт-Саида в Ялову. У судна вышел из строя генератор.

Туман остановил движение кораблей в проливе Дарданеллы

10 января из-за сильного штормового ветра судоходство через пролив Дарданеллы было временно приостановлено. В турецком департаменте по морским делам отметили, что неблагоприятные погодные условия привели к временному прекращению работы большинства паромных переправ в проливе.