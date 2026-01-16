В Киеве ограничили использование наружного освещения

Киевские власти ввели ограничения на использование наружного освещения в столице Украины, включая подсветку зданий и других объектов, на неопределенный срок.

© Газета.Ru

Об этом решении сообщила Киевская городская государственная администрация (КГГА).

«С 16 января в Киеве ограничат использование электроэнергии для наружного освещения. Такое решение принял Совет обороны города Киева ввиду сложной ситуации в энергосистеме», — говорится в Telegram-канале администрации. Сроки действия ограничений не уточняются.

Согласно введенным мерам, архитектурно-декоративное освещение полностью отключено. Интенсивность уличного освещения снижена до 20%, а в некоторых районах функционирует лишь половина фонарей. Также введено ограничение на подсветку жилых домов, зданий, сооружений, рекламных конструкций и информационных щитов.

В Киеве уже четвертый день подряд вводятся аварийные отключения электроэнергии. Местные СМИ характеризуют ситуацию как близкую к блэкауту. Проблемы с электроснабжением в столичном регионе начались в конце 2025 года вследствие серьезных повреждений, нанесенных объектам энергетической инфраструктуры.