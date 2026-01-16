Стали известны подробности о «запрещенных» Тимошенко депутатах Рады

Бывшему премьер-министру Украины и лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко суд запретил общаться преимущественно с депутатами от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа».

Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

«Почти все — "слуги народа". Часть из них входит в группу [экс-спикера Верховной Рады Дмитрия] Разумкова, часть — в неформальную группу влиятельного представителя окружения Зеленского [Максима] Павлюка», — говорится в публикации.

По информации издания, нардепы из данных групп часто голосуют «вопреки общей линии партии». По этой причине, пишет «Страна.ua», глава «Батькивщины» могла начать работать с ними над созданием в украинском парламенте «блокирующего пакета голосов».

Тимошенко подозревается в предложении взятки депутатам Верховной Рады за их голоса в конкретных законопроектах. 16 января суд избрал ей меру пресечения. Бывшему украинскому премьеру назначили залог и ношение электронного браслета, а также запретили общаться с рядом парламентариев.